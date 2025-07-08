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Иностранцев, приехавших работать по правительственной квоте, освободят от экзаменов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 931965-8 об освобождении иностранных граждан, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства.

Законопроект предлагает изменения в статьи 151 и 18 закона "О правовом положении иностранных граждан в России".

В пояснительной записке к нему отмечается, что в 2024 году такая квота составляла 155 929 разрешений, в том числе распределенная по субъектам Российской Федерации квота составила 103 953, резерв квоты - 51 976. На конец года с учетом корректировок распределенная квота составила 132 067, резерв квоты - 23 862. Исчерпание квот за 2024 год составило 86 011, процент исчерпания - 65,1%.

В основном иностранцев привлекают крупные и мелкие промышленные предприятия, а также организации в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

На работодателя, по запросу которого формируются квоты, возлагается ответственность за иностранных граждан указанной категории, в том числе за своевременный выезд работника из России по истечении срока действия заключенного с ним трудового договора.

Иностранцы, работающие на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, находятся на территории России до одного года в пределах объектов и предприятий, на которые трудоустроены. В основном иностранные работники указанной категории, прибывают в Россию на основании визы из КНР, Индии, Туркменистана и Турции, говорится в пояснительной записке.

Мера, предусмотренная законопроектом, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, указывается в законопроекте.

Госдума Туркменистан Турция Индия Китай Правительство
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