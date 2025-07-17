Минтруд просят уточнить список профессий, позволяющих мигрантам не сдавать экзамены

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг перенесла рассмотрение в третьем, окончательном, чтении законопроекта об освобождении иностранных граждан, приезжающих в РФ по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

"Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец? Ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать", - сказал Володин на пленарном заседании при рассмотрении проекта закона об освобождении иностранных граждан, приезжающих в РФ по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

"Вопрос вам, как к представителю ключевого министерства, который формирует весь перечень профессий, на которые вы приглашаете специалистов и в отношении которых предлагаете не распространять действие закона о знании языка, наших законов. Соответственно, объясните депутатам, почему вы в этот перечень внесли водителей. Они должны знать законы. Водитель правила дорожного движения должен знать? Должен знать. Демонстраторы одежды. Что, у нас, своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь", - отметил Володин.

Выслушав пояснения замминистра труда Андрея Пудова, председатель Госдумы предложил принять законопроект только во втором чтении. Депутаты предложение поддержали.

Володин допустил, что третье чтение может состояться на последних заседаниях сессии, 22 или 23 июля, с тем, чтобы к этому времени от министерства труда поступили разъяснения или документы, снимающие вопросы парламентариев.

"Вот сегодня рассматривают законопроект во втором чтении. Но, прежде чем его рассмотреть в третьем, представьте нам свой подзаконный акт, свой приказ. И учтите все замечания депутатов. Мы представляем наших граждан, и все то, что депутаты сейчас говорят в этой части, - это обращения людей, которые задаются вопросом и не могут понять, так же, как и мы", - сказал Володин.

Законопроект об освобождении иностранных граждан, приезжающих в РФ по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ был в итоге принят в четверг только во втором чтении.