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Минфин подал иск к "Альфа инвестициям" и их иностранному акционеру

Минфин подал иск к "Альфа инвестициям" и их иностранному акционеру
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минфин 8 июля подал в Арбитражный суд Московской области иск к люксембургской Alfa Capital Investments Holdings и ООО "Альфа инвестиции", говорится в картотеке дел.

Заявление принято к производству, его рассмотрение назначено на 30 июля. Детали иска пока не приводятся.

В мае правительство включило "Альфа инвестиции" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО. Иски этой категории подаются в Арбитражный суд Московской области профильным органом власти (в случае с организациями финрынка это Минфин).

Согласно отчетности "Альфа инвестиций", 100% ее долей на конец 2024 года принадлежало люксембургской Alfa Capital Investments Holdings. Самим "Альфа инвестициям" принадлежит 99,3% в управляющей компании "Альфа-Капитал", а также 14% в ООО "СТФ КОНСАЛТ".

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