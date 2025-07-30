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Суд удовлетворил иск о приостановке корпправ иностранного акционера в "Альфа инвестициях"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области по иску Минфина приостановил действие корпоративных прав люксембургской Alfa Capital Investments Holdings в экономически значимой организации ООО "Альфа инвестиции".

"Иск удовлетворить полностью", - сказано на сайте суда.

Заявление о приостановке осуществления Alfa Capital Investments Holdings корпоративных прав в "Альфа инвестициях" на период по 31 декабря 2025 года Минфин подал в суд в начале июля.

В мае правительство включило "Альфа инвестиции" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО. Иски этой категории подаются в Арбитражный суд Московской области профильным органом власти (в случае с организациями финрынка это Минфин).

Согласно отчетности "Альфа инвестиций", 100% ее долей на конец 2024 года принадлежало люксембургской Alfa Capital Investments Holdings. Самим "Альфа инвестициям" принадлежит 99,3% в управляющей компании "Альфа-Капитал", а также 14% в ООО "СТФ КОНСАЛТ".

Минфин Альфа-Капитал Alfa Capital Investments Holdings Альфа инвестиции
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