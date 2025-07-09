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ВР видит здоровый спрос на нефть, рост на 1% во II полугодии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - BP plc видит рост спроса на нефть во втором полугодии на 1%, заявил глава компании Мюррей Очинклосс (Murray Auchincloss) в ходе Семинара ОПЕК.

"Мы видим здоровый спрос, (рост - ИФ) около 1%. Со стороны предложения мы действительно видим сильный рост во второй половине года, 1,2 млн б/с из стран, не входящих в ОПЕК+, и ОПЕК+ также увеличивает", - сказал он.

По словам Мюррея, нужно понимать, работают ли санкции (на нефтедобывающие страны - ИФ), а также следить за добычей в США, где снизилось количество буровых за последние 12 месяцев на 9-10%.

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