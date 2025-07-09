Aramco видит дополнительный спрос на нефть во II полугодии в 1,2-1,3 млн б/с, в т.ч. в КНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco видит во втором полугодии 2025 года дополнительный спрос на нефть в объеме 1,2-1,3 млн баррелей в сутки, в том числе в Китае, заявил на семинаре ОПЕК глава саудовской компании Амин Нассер.

"Наши ожидания по росту спроса на оставшуюся половину года, в среднем, 1,2-1,3 млн б/с. Стимулируется он не только из развивающихся стран, но мы видим сильный спрос на бензин в США, также спрос в Китае все еще есть", - сказал он.