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Aramco видит дополнительный спрос на нефть во II полугодии в 1,2-1,3 млн б/с, в т.ч. в КНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco видит во втором полугодии 2025 года дополнительный спрос на нефть в объеме 1,2-1,3 млн баррелей в сутки, в том числе в Китае, заявил на семинаре ОПЕК глава саудовской компании Амин Нассер.

"Наши ожидания по росту спроса на оставшуюся половину года, в среднем, 1,2-1,3 млн б/с. Стимулируется он не только из развивающихся стран, но мы видим сильный спрос на бензин в США, также спрос в Китае все еще есть", - сказал он.

Saudi Aramco ОПЕК Амин Нассер США Китай
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