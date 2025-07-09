Силуанов не поддержал идею национализации золотодобытчиков

Вместе с тем глава Минфина пообещал усилить контроль за их деятельностью

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Национализация частных золотодобывающих компаний - избыточная мера, но контроль за их деятельностью нужно усиливать, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

"По золоту был вопрос - частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать... Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем", - сказал Силуанов, напомнив, что для обеспечения полноты выполнения налоговых, социальных обязательств, повышения прозрачности работы компаний была введена электронная система прослеживаемости операций золотодобытчиков.

"Сейчас дополнительно усиливаем контроль именно за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности, и усиливаем контроль за экспортными операциями. Поэтому думаю, что не надо здесь какие-то меры чрезвычайного характера, национализацию вводить и так далее. Но контроль за деятельностью нужен, и контроль за деятельностью будет обеспечиваться", - заявил министр.