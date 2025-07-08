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Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами

РФМ

Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вывоз золота физлицами оказался фактически вне поля регулирования, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, его служба работает с Минфином и Банком России над решением этого вопроса.

Золото, отметил Чиханчин, активно используется в трансграничных финансовых потоках.

"Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? - отметил президент. - Где-то в два с лишним раза".

Сейчас "немножечко приупало", но активно идет, согласился глава Росфинмониторинга.

"Неурегулированность полная обращения с золотом. Мы с Минфином, с Центральным банком сейчас очень плотно работаем по изменению законодательства, я думаю, что удастся поправить. То есть фактически свободный вывоз золота вот такой приносит результат. Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать. Вот на этом игра идет. Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает (прибыль), - заявил Чиханчин. - Очень хорошая маржа".

В середине июня замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что вывоз золота физлицами могут ограничить эквивалентом $10 тысяч по аналогии с наличной иностранной валютой. "Мы в целом получили поддержку со стороны почти всех. Одно ведомство пока еще против, - говорил Моисеев. - Дело в том, что золото сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой. Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное".

Указом №81 от марта 2022 года президент в числе прочего запретил вывоз из страны валюты или денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч.

"Когда президент вводил ограничения по безналичным переводам и по вывозу наличных денег, имелось в виду, безусловно, ограничение, в том числе контроль за оттоком капитала в условиях санкционного давления. И мы видим, что отток капитала в том числе идет сейчас через (...) золото. То есть люди, если им надо что-то вывезти, спокойно чуть ли не чемоданами вывозят золото в страны Таможенного союза", - пояснял Моисеев.

Росфинмониторинг Минфин Юрий Чиханчин Владимир Путин Банк России
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