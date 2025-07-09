ЦБ РФ направил финансовым организациям рекомендации по применению ИИ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ЦБ разработал и направил в финансовые организации кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении регулятора.

Документ носит рекомендательный характер, он опубликован на сайте Банка России.

По мнению ЦБ, следует информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ, а также предоставлять им возможность отказаться от такого взаимодействия и общаться с сотрудниками банка. Также рекомендуется по запросу клиента обеспечить возможность пересмотра его решения, которое было принято с применением искусственного интеллекта.

Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками ИИ.

При управлении рисками ИИ регулятор рекомендует обеспечить следующие процессы: учет применяемых моделей искусственного интеллекта; выявление рисков искусственного интеллекта; оценка и присвоение уровня риска искусственного интеллекта; мониторинг и контроль рисков искусственного интеллекта; минимизация выявленных рисков искусственного интеллекта; реагирование на реализовавшиеся риски искусственного интеллекта и ведение базы риск-событий.

"Мы изучили мировые тенденции в регулировании ИИ, обсудили с участниками рынка их практику и пришли к выводу, что для российского финансового рынка на данном этапе будет актуально мягкое регулирование применения такой технологии. Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными", - сказал руководитель департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, по мнению ЦБ, важную роль в доверенном и ответственном применении ИИ на финансовом рынке может сыграть обмен опытом и лучшими практиками по соблюдению этических рекомендаций, регулятор готов этому содействовать, сказано в сообщении регулятора.