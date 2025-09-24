Поиск

Банк России оценит возможность расширения доступа к данным для обучения ИИ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует рассмотреть возможность реализации мероприятий, направленных на повышение доступа разработчиков и потребителей к данным, необходимым для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), говорится в докладе регулятора "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка".

Обеспечение удобных и безопасных механизмов обмена данными между государством, бизнесом и гражданами для применения ИИ на финансовом рынке регулятор называет одним из перспективных направлений развития национальной цифровой инфраструктуры.

"Учитывая, что решения все чаще принимаются и на основе данных, и на моделях ИИ, качество самих данных становится ключевым фактором развития моделей ИИ на финансовом рынке, а также влияет на уровень доверия к этой технологии", - сказано в докладе.

ЦБ, помимо повышения качества данных, отмечает важность разработки с участием регулятора комплексной архитектуры данных на финансовом рынке.

Банк России в июле разработал и направил в финансовые организации кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ. В нем ЦБ рекомендовал организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками ИИ.

Банк России ЦБ РФ ИИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков выразил несогласие с рядом высказываний Трампа о конфликте РФ и Украины

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Путин освободил Краснова от должности генпрокурора РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ
Военная операция на Украине

Кремль заявил о полном обеспечении потребностей СВО

Песков назвал проект бюджета-2026 сбалансированным

Самарский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов

Бюджет в 2026-2028 гг. потратит 1,8 трлн руб. на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми

Бюджет в 2026-2028 гг. потратит 1,8 трлн руб. на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми

"Газпром нефтехим Салават" снова атакован беспилотниками

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7223 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });