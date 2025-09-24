Банк России оценит возможность расширения доступа к данным для обучения ИИ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует рассмотреть возможность реализации мероприятий, направленных на повышение доступа разработчиков и потребителей к данным, необходимым для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), говорится в докладе регулятора "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка".

Обеспечение удобных и безопасных механизмов обмена данными между государством, бизнесом и гражданами для применения ИИ на финансовом рынке регулятор называет одним из перспективных направлений развития национальной цифровой инфраструктуры.

"Учитывая, что решения все чаще принимаются и на основе данных, и на моделях ИИ, качество самих данных становится ключевым фактором развития моделей ИИ на финансовом рынке, а также влияет на уровень доверия к этой технологии", - сказано в докладе.

ЦБ, помимо повышения качества данных, отмечает важность разработки с участием регулятора комплексной архитектуры данных на финансовом рынке.

Банк России в июле разработал и направил в финансовые организации кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ. В нем ЦБ рекомендовал организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками ИИ.