Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должностей замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Другим указом Богданов освобожден от обязанностей специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Настоящие указы вступают в силу со дня подписания.

Богданов занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ с июня 2011 года. В октябре 2014 года был назначен специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки.