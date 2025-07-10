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Что случилось этой ночью: четверг, 10 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД РФ прорабатывает встречу своего главы Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии. Американский Госдепартамент также сообщил о встрече Рубио с Лавровым в Куала-Лумпуре.

- Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД России. Другим президентским указом Богданов освобожден от обязанностей спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

- Суд в Москве заочно арестовал основательницу проекта Meduza (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (включена в РФ в реестр иноагентов). Она обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

- Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 14 украинских БПЛА над Белгородской, Пензенской, Курской областями, Крымом и Черным морем.

- Жара слегка отступит в Москве в понедельник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что в понедельник и во вторник, по прогнозам, в Московском регионе будет плюс 25 - плюс 30 градусов. Метеоролог также прогнозирует "египетские" ночи в столице до конца недели. "В ночь на четверг около плюс 20 градусов в спальных районах, в центре - плюс 22 - плюс 24. Аналогичная ситуация и в пятницу, и в субботу, и даже в воскресенье", - предупредил Вильфанд.

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