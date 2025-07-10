Российские дипломаты запросили доступ к задержанному во Франции баскетболисту Касаткину

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство запросило консульский доступ к задержанному во Франции российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, сообщила дипмиссия.

"Посольство занимается ситуацией, связанной с задержанием российского гражданина Даниила Сергеевича Касаткина во Франции. Находимся в постоянном контакте с адвокатом спортсмена", - заверили дипломаты.

В посольстве отметили, что получить консульский доступ к Касаткину "пока не удается в связи с позицией французских властей".

"Ожидаем, что французская сторона выполнит свои международные обязательства", - сказано в заявлении.

О задержании Касаткина по запросу США сообщило AFP в ночь на 10 июля. Спортсмен был задержан еще 21 июня в аэропорту Шарля де Голля, куда прилетел с невестой. С 23 июня он арестован, защите не удалось добиться более мягкой меры пресечения. В США его подозревают в причастности к группировке хакеров-вымогателей, которая в 2020-2022 годах атаковала 900 организаций, в том числе две государственные. Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил журналистам, что его клиент ни в чем не виноват, пишет Le Parisien. По словам защиты, спортсмен совершенно не разбирается в компьютерных технологиях и, вероятно, речь идет о компьютере, который он в США купил с рук и с которым никак не манипулировал.