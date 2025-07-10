РСА заявил о готовности выполнить обязательства по договорам ОСАГО после отзыва лицензии у СК "Хатхор"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о готовности в полном объеме выполнить обязательства по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), возникшие в результате отзыва Банком России соответствующей лицензии у СК "Хатхор" (Донецк, ДНР), сообщил союз.

После отзыва лицензии у страховщика договоры ОСАГО продолжают свое действие до окончания их срока.

Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, по договорам ОСАГО СК "Хатхор" будут осуществляться РСА.

"Со своей стороны, РСА не ожидает снижения продаж полисов ОСАГО, поскольку другие страховые компании представлены в новых регионах", - отмечает союз.

Банк России 10 июля отозвал лицензию на осуществление страхования ОСАГО у ООО "Страховая компания "Хатхор". Кроме того, тем же приказом ЦБ от 10 июля с этого дня в компанию была назначена временная администрация сроком на шесть месяцев. Решение ЦБ "вступило в силу со дня его принятия".

Функции временной администрации возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", которая осуществляет полномочия исполнительных органов ООО "СК "Хатхор", выявляет кредиторов этого страховщика и ведет перечень предъявленных требований.

Регулятор сообщил, что страховщик систематически нарушал минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России. "Величина нормативного соотношения ООО "СК "Хатхор" устойчиво снижалась в 2025 году с 0,75 на 31 января 2025 года до 0,31 на 31 мая 2025 года", - привел данные ЦБ.

Нарушение страховщиком требований ЦБ по достаточности капитала "создает угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей". Для соблюдения требований финансовой устойчивости страховщика минимально допустимое значение нормативного соотношения составляет 1. Ранее к страховщику из-за нарушений в течение одного года применялись предусмотренные законодательством меры регуляторного воздействия, уточнил ЦБ.