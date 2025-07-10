ЦБ отозвал лицензию ОСАГО у донецкой СК "Хатхор" из-за недостаточности капитала

В компанию введена временная администрация в лице АСВ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) у ООО "Страховая компания "Хатхор" (Донецк), сообщает регулятор.

Тем же приказом ЦБ назначил в компанию с 10 июля временную администрацию на полгода. Решение "вступило в силу со дня его принятия".

Функции временной администрации возложены на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов", которая получит полномочия исполнительных органов ООО "СК "Хатхор", займется выявлением кредиторов этого страховщика и составлением перечня предъявленных требований.

По данным ЦБ, страховщик систематически нарушал минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России. "Величина нормативного соотношения ООО "СК "Хатхор" устойчиво снижалась в 2025 году с 0,75 на 31 января 2025 года до 0,31 на 31 мая 2025 года", - сказано в сообщении.

Нарушение страховщиком требований ЦБ по достаточности капитала "создает угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей". Для соблюдения требований финансовой устойчивости страховщика минимально допустимое значение нормативного соотношения составляет 1. Ранее к страховщику из-за нарушений в течение одного года применялись предусмотренные законодательством меры регуляторного воздействия, уточняет ЦБ.

Что делать страхователям

После отзыва лицензии у СК "Хатхор" договоры ОСАГО продолжают действие до окончания их срока, разъяснил ЦБ.

"Если в результате аварии с участием двух и более транспортных средств, виновником которой стал водитель с полисом ОСАГО компании ООО "СК "Хатхор", и вред причинен только транспортному средству, то в этом случае потерпевший в ДТП для получения выплаты по ОСАГО обращается напрямую в свою страховую компанию для получения страховой выплаты в рамках системы прямого возмещения убытков", - раскрыли "Интерфаксу" в ЦБ порядок действий застрахованных в компании по ОСАГО клиентов страховщика с отозванной лицензией.

В остальных предусмотренных законодательством случаях для получения компенсационных выплат необходимо обращаться в Российский союз автостраховщиков (РСА, информация о порядке компвыплат размещена на официальном сайте союза).

В связи с отзывом лицензии у СК "Хатхор" страхователи также имеют право досрочно прекратить действие договора ОСАГО, напоминает регулятор. Как уточнили агентству в Банке России, при досрочном расторжении договора ОСАГО потребителям следует учесть, что "в этом случае возвращена будет только часть цены полиса. Сумма возврата зависит от неиспользованного срока страхования по договору ОСАГО".

Сумма к возврату рассчитывается, исходя из рассчитанной за неиспользованный период страхования доли уплаченной по полису ОСАГО страховой премии за вычетом 23% - платы, предназначенной по закону об ОСАГО страховщику для покрытия расходов на ведение дел. Для досрочного расторжения договора ОСАГО необходимо обратиться в офис ООО "СК "Хатхор" в Донецке.

Отзыв лицензии у ООО "СК "Хатхор" не приведет к снижению доступности полисов ОСАГО в новых регионах, заявили агентству в ЦБ: "В настоящее время жители Донецкой народной республики (ДНР) могут купить электронный полис ОСАГО через сайт любого страховщика России, у их агентов, а также в офисах продаж трех страховых компаний. За 6 месяцев этого года жители новых регионов всего оформили 282,6 тысячи полисов ОСАГО, из них 13,5 тысяч в компании "Хатхор" (ее доля на рынке ОСАГО составила 5%)".

Согласно опубликованным ранее данным статистики Банка России за 2024 год, компания "Хатхор" специализировалась на проведении операций ОСАГО, сборы по "автогражданке" составили 271,3 млн рублей за прошлый год, выплаты были на уровне 6,8 млн рублей.

В I квартале 2025 года премий по договорам ОСАГО компания не собирала, а выплаты были на уровне 14,3 млн рублей, показатель вырос в 4,6 раза к уровню I квартала 2024 года.