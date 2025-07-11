Аэропорт Пулково снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранее в петербургском аэропорту Пулково, сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в пятницу.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" восемь самолетов, выполнявших рейсы в Петербург", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.