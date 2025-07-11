Аэропорт "Пулково" приостановил работу

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в своем телеграм-канале, что в Ленобласти объявлена опасность БПЛА, возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.