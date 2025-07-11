Военные РФ сообщили об ударах ракетами "Кинжал" по объектам на Украине, включая ТЦК

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине, включая территориальные центры комплектования ВСУ, применялись ракеты "Кинжал", сообщает министерство обороны РФ.

"С 5 по 11 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Сообщается также, что были поражены "территориальные центры комплектования ВСУ.

Кроме того, этими ударами были поражены места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

