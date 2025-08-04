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ВС РФ нанесли групповой удар с применением "Кинжалов" по военным аэродромам ВСУ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесен групповой удар с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал" по украинским военным аэродромам.

"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В декабре 2022 года официально сообщалось, что полк на базе самолётов МиГ-31, вооружённых гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", вошел в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Российские военные ранее сообщали о применении "Кинжалов" для поражения военных объектов Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Кинжал Минобороны РФ Украина
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