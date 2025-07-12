Ливни с градом прогнозируются в регионах Сибири, Дальнего Востока и Северо-Запада

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Неспокойная погодная ситуация прогнозируется в регионах юга западной Сибири и Дальнего Востока, где в выходные будут сильные дожди и град; в регионах Северо-Западного федерального округа ливни и град придут с повышением температуры до плюс 30 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Летом опасна и сильная жара, и сильные осадки. Вот очень неспокойная ситуация на юге западной Сибири - республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. Там не просто сильные, там очень сильные дожди с крупным градом", - сказал Вильфанд.

Кроме того, 12 и 13 июля там при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

Аналогичная ситуация будет в Хакасии, где прогнозируются "очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с". На Сахалине в субботу ожидается сильный дождь, что приведет к усложнению гидрологической обстановки. Сильные осадки прогнозируются и в Забайкалье.

Очень жаркая погода в центральных и северных районах Красноярского края также будет сопровождаться сильными дождями.

Сильно изменится погода и в регионах Северо-Западного федерального округа.

"Наконец-то, сильно, значительно потеплело в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, там до этого была температура плюс 20 - плюс 22 градуса. И сейчас уже плюс 25 - плюс 30 градусов. Но это потепление будет сопровождаться сильными дождями, грозами, градом и ветром до 24 м/с", - сказал Вильфанд.