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Тридцатиградусная жара в понедельник начнет отступление от Москвы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Жара начнет отступать в Москве в понедельник, днем будет меньше плюс 30 градусов, но все равно температура будет на 5 градусов выше нормы, пройдут кратковременные дожди; в течение недели постепенное понижение температуры продолжится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"14-15 июля о похолодании говорить не приходится, но все-таки понижение температуры произойдет. Связано это с тем, что прогнозируется облачная погода с частыми прояснениями. И в понедельник, и во вторник кратковременные дожди. И изменится направления ветра", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник и вторник ночью по-прежнему тепло, около плюс 18 - плюс 20 градусов, в центре города до плюс 21 - плюс 23. А днем в Москве плюс 26 - плюс 29, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. "Это уже не плюс 35, но все равно на 5 градусов выше нормы", - отметил Вильфанд.

В среду, четверг и пятницу в московском регионе прогнозируется "однородный режим погоды", температура будет выше нормы за счет переноса теплых воздушных масс. Ночью плюс 14 - плюс 19, днем в Москве плюс 25 - плюс 27, по области плюс 24 - плюс 29 градусов. "Переменный ветер, не сильный, и небольшой дождь", - добавил Вильфанд.

В выходные на следующей неделе прогнозируется изменение циркуляции, воздушные массы будут поступать с северо-запада и с севера, "и это означает, что температура вернется к своей норме - ночью в Москве около плюс 15, по области от плюс 12 до плюс 17, а днём плюс 23 - плюс 25 в Москве, а по области плюс 21 - плюс 26, и вот это уже нормальная погода".

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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