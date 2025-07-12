Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской части России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сильная жара сохраняется в регионах центра и юга европейской части России, температура в Сочи поднимется до плюс 36 градусов, что не характерно для приморского города, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные дни и в первой половине следующей недели в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа будет очень высокая температура. В Дагестане до плюс 43, в Астраханской и Ростовской областях до плюс 41 - плюс 42. Аналогичная ситуация в регионах Черноземья - в Курской, Воронежской областях", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозам, в Курской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях температура будет подниматься до плюс 38 градусов. В Воронежской области прогнозируется жара до плюс 40 градусов. Предупреждение о сильной жаре с температурой до плюс 37 градусов выпущено на выходные для Владимирской, Тульской, Тверской областей.

Очень высокие температуры будут и в Сочи.

"В Сочи, это удивительно, это же приморский город, там высоких температур днем не бывает, потому что температура воды очень сильно влияет на температуру воздуха, там идет постоянный теплообмен. И вот сейчас даже в Сочи плюс 36 градусов", - сказал Вильфанд.

Кроме того, высокие температуры прогнозируются на севере Приволжского федерального округа - в Кировской и Нижегородской областях аномально жаркая погода с температурой до плюс 35 - плюс 37 градусов.