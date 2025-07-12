Военные РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, инфраструктуре аэродрома противника, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

По его данным, "цель удара достигнута". "Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.