Минобороны РФ сообщило о поражении территориальных центров комплектования ВСУ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли новые удары по украинским территориальным центрам комплектования, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центрам территориального комплектования", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 133 районах.