Пропавший на Дальнем Востоке вертолет обнаружили разрушенным

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8Т, пропавший в понедельник по пути в Магадан, обнаружен разрушенным, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, воздушное судно "найдено, вертолет разрушен".

Вертолет Ми-8Т компании АПК "Взлет" пропал в понедельник, выполняя рейс по маршруту Чумикан - Охотск - Магадан. В назначенное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. По предварительным данным, на борту пропавшего вертолета находились три члена экипажа и два технических специалиста.