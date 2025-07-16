Спасатели следуют к месту крушения вертолета в Хабаровском крае

Судьба экипажа пока неизвестна

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ направляются к обнаруженному Росавиацией месту падения вертолета Ми-8T, пропавшего в понедельник по пути в Магадан.

"Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории", - говорится в сообщении ведомства.

Информации о судьбе экипажа пока нет.

Мыс Гадикан находится в Охотском районе Хабаровского края.

Ранее в оперативных службах "Интерфаксу" сообщили, что вертолет обнаружен, он разрушен.

Вертолет Ми-8Т компании АПК "Взлет" пропал в понедельник, выполняя рейс по маршруту Чумикан - Охотск - Магадан. В назначенное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. По предварительным данным, на борту пропавшего вертолета находились три члена экипажа и два технических специалиста.

Вертолет возвращался в Магадан в постоянное место дислокации после ремонта.