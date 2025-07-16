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Путин заявил, что РФ продолжит настраивать систему поддержки автопрома в пользу российских концернов

Путин заявил, что РФ продолжит настраивать систему поддержки автопрома в пользу российских концернов
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Кристина Кормилицина/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Меры господдержки российского автопрома должны работать в первую очередь в интересах отечественных производителей, государство продолжит стимулировать спрос на автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината в среду.

Таким образом президент ответил на вопрос о том, стоит ли переформатировать меры господдержки автопрома в РФ так, чтобы в полной мере учитывались и интересы производителей, и интересы потенциальных покупателей автомобилей из числа физлиц, которые сталкиваются с ростом цен на машины, связанным в том числе с повышением утильсбора.

"Когда инфляция немножко поддавливает и создает проблемы, когда возникают другие проблемы, требующие дополнительных мер, тогда всегда возникает идея поддержать автопром, в том числе оказывая поддержку тем, кто покупает машину - будь то промышленные предприятия, общественный транспорт, который города и муниципалитеты закупают, либо граждане, физические лица. Такие программы всегда имели место быть, и сейчас правительство тоже думает над реализацией этих программ", - сказал Путин.

"Конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы помочь людям в приобретении и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных", - резюмировал глава государства, отвечая на вопрос.

Неделю назад пресс-служба правительства РФ сообщала о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина актуализировать проект стратегии развития российского автопрома с учётом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей. "Меры государственной поддержки, предоставляемые российским предприятиям автомобильной промышленности, предстоит сформировать для основных сегментов автотранспортных средств. Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт", - отмечалось в сообщении кабмина.

Владимир Путин РФ
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