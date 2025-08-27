Правительство пока не поддержало законопроект о локализации машин каршеринга

Источник "Интерфакса" сообщил, что инициативу рекомендуют существенно доработать

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова об использовании в российских каршеринговых автопарках "минимальной доли" высоколокализованных автомобилей пока не получил поддержки правительства, которое указывает на необходимость его существенной доработки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением проекта.

Сенатор, ставший соавтором резонансного законопроекта о локализации автомобилей такси, подписанного президентом в конце весны, в мае обратился в правительство с инициативой схожего содержания и по каршерингу.

Разработанный Кутеповым законопроект предлагает наделить правительство правом устанавливать для каршеринговых автопарков "минимальную долю" легковых автомобилей с уровнем локализации не ниже балльной планки допуска к госзакупкам.

Уровень локализации автомобилей в России измеряется в баллах 719-го постановления правительства. Для допуска к госзакупкам легковой автомобиль в 2025 году должен набирать не менее 3,2 тысячи баллов, что подразумевает достаточно высокую степень "локальности", которой не может соответствовать, например, ряд импортируемых в страну китайских марок. При этом соответствуют указанным требованиям на данный момент, в частности, все модели "АвтоВАЗа" и бренд Xcite, автомобили "Москвича" и липецкого "Моторинвеста" (бренд Evolute), а также некоторые другие автомобили, собираемые в России на базе китайских технологий.

В пояснительной записке к законопроекту о локализации каршеринговых машин, с которой ознакомился "Интерфакс", отмечается, что предлагаемые поправки актуальны на фоне продолжающейся экспансии китайских брендов в Россию.

"Каршеринг активно развивается. Спрос на него по итогам 2022 года вырос примерно на 20% и продолжает расти, в то же время автопарк вырос на 30-50%. Например, в 2023 году в Москве количество поездок превысило 50 млн в год. Краткосрочной арендой автомашин пользуются в среднем 141 тысячу раз в день. Доля китайских автомобилей в парках некоторых операторов каршеринга, по отдельным данным, еще в 2023 году составляла от 30% до 50%", - указывает сенатор в пояснительной записке.

Источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, сообщил "Интерфаксу", что проект в его нынешнем виде пока не нашел поддержки в кабмине, где указали на необходимость существенно доработать соответствующие предложения.

В правительственном отзыве на законопроект отмечается отсутствие должного финансово-экономического обоснования и указывается, что предлагаемые меры не соответствуют договору о ЕАЭС в части соблюдения недискриминационного доступа к торговле услугами.

"В отзыве также было отмечено, что установление "минимальной доли" локализованных автомобилей в каршеринговых автопарках не соответствует и положениям Гражданского кодекса, который регулирует правоотношения при продаже услуг краткосрочной аренды автомобилей. Согласно ГК, физические и юридические лица свободны в заключении договора, условия которого определяются по усмотрению сторон", - сказал источник "Интерфакса".

По его словам, в правительстве считают, что установление минимальной доли локализованных автомобилей в парках каршеринга не позволит учитывать региональные особенности автопарков.

Кроме того, в законопроекте не был описан механизм контроля за соблюдением предлагаемых нововведений, что не позволит реализовать инициативу на практике, добавляет собеседник агентства.