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Правительство РФ доработало меры по покрытию энергодефицита в Сибири

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Решения по покрытию перспективного спроса на электроэнергию в юго-восточной части Сибири были доработаны с учётом анализа потребностей в электроэнергии и мощности со стороны новых инвестиционных проектов до 2030 г., а также оценки поданных в регионе заявок на техприсоединение к электросетям. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания по развитию энергосистем Сибири и Юга России.

В качестве базового сценария рассматривается вариант развития электросетей постоянного тока пропускной способностью 1500 МВт и ввод новых генерирующих мощностей в объёме 1050 МВт к 2030 г., говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам и энергокомпаниям оценить мощности отечественных предприятий для формирования и размещения отраслевого заказа на производство энергооборудования для новой генерации.

Ранее "Системному оператору" было поручено проанализировать необходимость строительства новой генерации в Юго-Восточной части Сибири в дополнение к уже отобранным в 2024 г. проектам. Покрытие энергодефицита будет возможно за счет строительства новой генерации и электросетей постоянного тока, что может потребовать еще 588 млрд руб., говорилось в материалах прошедшей в конце 2024 г. правкомиссии по электроэнергетике.

РФ Сибирь
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