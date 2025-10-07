"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Системный оператор" прогнозирует появление еще двух сложных энергодефицитных районов, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий на тарифной конференции ФАС.

"У нас проявился следующий энергодефицит - в Дагестане, энергорайон Каспий. Сложный район, потому что фактический рост во многом обусловлен коммерческими потерями", - сказал он.

"Нам предстоит ответить на вопрос, что мы должны делать, поскольку по факту потребление есть. С другой стороны, это коммерческие потери, мы все понимаем, о чем идет речь. Нам нужно понять, должны ли мы там строить генерацию или предпринимаемые меры позволят нам избежать этих решений", - отметил он.

Второй регион, о котором рассказал Опадчий, - это в целом энергосистема Сибири.

"Мы видим, что вероятен дефицит по кВт.ч (объемам выработки электроэнергии - ИФ). Большая доля ГЭС и в последние годы большой рост базовой нагрузки в виде майнинга и ЦОДов. Сценарий показывает, что для маловодного года у нас 4 млрд кВт.ч в целом может быть дефицит в ОЭС Сибири", - предупредил Опадчий.

По его словам, в генсхеме развития электроэнергетики уже есть решение - это строительство Тельмамской ГЭС.

"Однако мы понимаем, что в 2031 году мы не можем уже ожидать эту станцию, фактических действий по строительству не предпринимается. Поэтому нам нужно будет, видимо, рассматривать решение, как снимать эти дефициты. Речь будет идти о традиционной генерации, которую можно построить в эти сроки", - считает глава "Системного оператора".

Опадчий также напомнил о грядущей актуализации генсхемы развития электроэнергетики и необходимости определения технико-экономических параметров для нее.

"У нас через год, может быть, раньше, будет этап актуализации генсхемы с учетом фактического развития потребления, фактических решений по генерации. Нам для этого в феврале следующего года нужно определить базовые технико-экономические параметры для новой генсхемы, ее актуализации. Они безусловно влияют на тот результат, который мы получим, поскольку генсхема - это оптимизационные задачи", - сказал Опадчий.

Тема планирования и финансирования объектов энергетики в целом стала одной из главных на конференции ФАС.

Текущий вариант генсхемы до 2042 года предусматривает строительство 88 ГВт и модернизацию 64 ГВт энергомощностей. В этом же документе зафиксированы инвестиции, необходимые для строительства генерации - около 40 трлн рублей, напомнила председатель набсовета "Совета производителей энергии" и член правления "Интер РАО" Александра Панина.

"Скажите, 40 трлн рублей - величина сама по себе уже пугающая. А если мы посчитаем, что мы эти 40 трлн рублей возьмем в кредит на 20 лет и еще заплатим налоги с этой суммы, то 40 трлн рублей в течение 20 лет при норме доходности 14% превращаются в 140 трлн рублей, при норме доходности 17% - в 167 трлн рублей, и при 21% - в 205 трлн рублей. Вот собственно ключевая проблема нашего нового инвестиционного цикла - надо найти 40 трлн рублей, взять кредиты по современным высоким ставкам", - пояснила Панина.

О дефиците инвестиционных ресурсов в электросетевом комплексе также рассказал гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. По его словам, это в первую очередь касается магистрального комплекса, где компания реализует большие, капиталоемкие инфраструктурные проекты.

Планирование развития энергосистемы и тарифные реалии не совсем синхронизированы, сказал глава "Россетей".

В магистральном комплексе тарифы не могут полностью обеспечить необходимый рост капитальных затрат, при этом возможности привлечения ликвидности тоже достаточно ограничены. Решением для долгосрочного финансирования крупных проектов мог бы стать аналог ДПМ для магистральных сетей, отметил Рюмин.

Опубликованный в сентябре "Системным оператором" проект схемы и развития электроэнергетики (СиПР) до 2031 года определил энергодефицитными регионы Сибири, Юга, Дальнего Востока и Москвы. Часть дефицита будет покрыта за счет проектов, отобранных на конкурсных отборах, часть - назначением ответственных компаний решением правкомиссии по электроэнергетике.

Предусмотренные в СиПРе инвестиции в развитие единой энергосистемы России до 2031 года составляют 7,2 трлн рублей. Речь идет как о генерации, так и сетях.