В Белгородской области погибла женщина в результате детонации дрона

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Жительница белгородского села погибла в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что в результате детонации загорелся частный дом, на место выехали добровольные пожарные команды.