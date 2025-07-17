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При детонации дрона ВСУ пострадал мужчина в Белгородской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Мирный житель ранен в селе Прицепиловка Корочанского района Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

По его информации, в результате детонации дрона ВСУ произошло произошло возгорание частного дома. На месте работают сотрудники МЧС.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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