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Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик
Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Граждане Абхазии и Южной Осетии, имеющие российское гражданство, смогут до 1 августа 2028 года получить паспорт гражданина России на территории этих республик.

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, граждане Абхазии и Южной Осетии, которые приобрели в соответствии с законодательством гражданство Российской Федерации, постоянно проживающие в этих республиках, "вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе, на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия паспорта гражданина Российской Федерации".

Кроме того, граждане этих республик вправе обратиться с заявлением и о замене паспорта на территории своих республик.

Правительству России поручено установить порядок выдачи, замены паспорта указанным лицам, в том числе предусмотрев такую возможность на территориях Абхазии и Южной Осетии уполномоченными должностными лицами.

Вместе с тем положения настоящего указа не распространяются на тех граждан Абхазии и Южной Осетии, которые получили гражданство после 26 августа 2008 года.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 августа 2028 года включительно.

Абхазия Южная Осетия Правительство
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