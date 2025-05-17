Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ по облегченной схеме

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить российское гражданство по облегченной схеме, причем паспорта РФ могут выдаваться непосредственно на территории этих республик.

"Установить, что лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, состоявшие на 26 августа 2008 г. в гражданстве Республики Абхазия или Республики Южная Осетия и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации (...), обращаются с заявлением без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. N2 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - гласит указ, размещенный в субботу на официальном портале правовой информации.

Таким образом, граждане Абхазии и Южной Осетии могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения таких требований, как постоянное проживание на территории РФ в течение пяти лет, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ (эти требования предусмотрены пунктами 1-3 части 1 ст. 15 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").

В соответствии с указом, постоянно проживающие на территории Абхазии и Южной Осетии граждане этих республик могут подавать заявление о приеме в гражданство РФ в дипломатические представительства России в Абхазии и Южной Осетии.

Правительству РФ поручено установить порядок выдачи паспорта гражданина РФ, "предусмотрев возможность его выдачи в том числе на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия уполномоченными должностными лицами".