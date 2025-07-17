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Правительство к сентябрю проработает налоговые льготы для робототехники

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Производители станков и промышленных роботов могут получить те же льготы по налогу на прибыль и страховым взносам, что и компании радиоэлектроники. Поручение правительству проработать этот вопрос до 1 сентября 2025 года президент Владимир Путин дал после майской встречи с представителями российских деловых кругов.

Ведомствам поручено рассмотреть "применение к организациям, осуществляющим деятельность в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники, пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов (по аналогии с пониженными налоговыми ставками и тарифами, применяемыми к организациям, осуществляющим деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности)".

Сейчас для отечественных производителей радиоэлектронной продукции действуют льготные ставки по налогу на прибыль (8%) и страховым взносам (7,6%).

До сентября правительство должно также проработать дополнительную поддержку внедрения отечественных систем автоматизации и роботизации при проектировании и строительстве промышленных объектов и объектов логистической инфраструктуры.

В перечень поручений вошли дополнительные меры поддержки российских производителей материалов и комплектующих для машиностроения "в целях повышения их конкурентоспособности, в первую очередь ценовой, по сравнению с аналогичной иностранной продукцией". Срок исполнения поручения - также 1 сентября 2025 года.

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