Поиск

Мишустин потребовал увеличить в пять раз количество роботов на предприятиях к 2030 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Количество роботов на российских предприятиях к 2030 году необходимо нарастить в пять раз, заявил премьер- министр РФ Михаил Мишустин.

"За шесть лет нам, конечно, предстоит сделать все необходимое, чтобы примерно в пять раз нарастить количество роботизированных систем на предприятиях. Плотность мы должны довести до 145 единиц на 10 тыс. работников. Много или мало - это неплохо уже, если нам удастся это сделать", - сказал премьер на встрече со студентами технических вузов в среду.

По его словам, в рамках этой работы будут включены все элементы государственной поддержки. Глава правительства напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году Россия должна войти в 25 ведущих стран по уровню роботизации. Мишустин также привел данные Минпромторга РФ, согласно которым сейчас в России на 10 тыс. сотрудников насчитывается 29 роботов.

"Это такой, знаете, сравнительный метод, потому что все зависит от объема производства, от спроса и от того, что у конкурентов есть. И четыре года назад параметр не превышал десяти. Идет мощное развитие", - отметил премьер.

"Я убежден, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия стала одной из ведущих стран в производстве роботов", - подчеркнул Мишустин.

"Автоматизированные комплексы сейчас так же активно применяются не только в автопроме и металлообработке, где они стали привычными, но и в авиа-, в судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии, легкой промышленности, нефтегазовом секторе, логистических операциях", - добавил премьер.

Он привел в пример компанию "Яндекс", которая серьезно занимается робототехникой.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль отметил, что рассматривает Стамбул как место для продолжения переговоров с Киевом

Банк России отметил рост рисков "пузыря" на первичном рынке недвижимости

Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

Шойгу назвал подвигом действия военных КНДР, сражавшихся в Курской области

Шойгу назвал подвигом действия военных КНДР, сражавшихся в Курской области

Кремль отметил, что прогресс в Стамбуле был достигнут, в том числе, благодаря Трампу

В Кремле пришли к выводу о недостаточной информированности Трампа по украинскому конфликту

В Кремле пришли к выводу о недостаточной информированности Трампа по украинскому конфликту

В проекте бюджета 2026-28 цена отсечения нефти может быть изменена с $60 за баррель

Песков в ответ на слова Трампа об "игре с огнем" напомнил о национальных интересах РФ

Песков в ответ на слова Трампа об "игре с огнем" напомнил о национальных интересах РФ

Глава РАН сообщил, что Россия планирует провести семь лунных миссий

Пандемия коронавируса

В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса

В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });