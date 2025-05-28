Мишустин потребовал увеличить в пять раз количество роботов на предприятиях к 2030 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Количество роботов на российских предприятиях к 2030 году необходимо нарастить в пять раз, заявил премьер- министр РФ Михаил Мишустин.

"За шесть лет нам, конечно, предстоит сделать все необходимое, чтобы примерно в пять раз нарастить количество роботизированных систем на предприятиях. Плотность мы должны довести до 145 единиц на 10 тыс. работников. Много или мало - это неплохо уже, если нам удастся это сделать", - сказал премьер на встрече со студентами технических вузов в среду.

По его словам, в рамках этой работы будут включены все элементы государственной поддержки. Глава правительства напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году Россия должна войти в 25 ведущих стран по уровню роботизации. Мишустин также привел данные Минпромторга РФ, согласно которым сейчас в России на 10 тыс. сотрудников насчитывается 29 роботов.

"Это такой, знаете, сравнительный метод, потому что все зависит от объема производства, от спроса и от того, что у конкурентов есть. И четыре года назад параметр не превышал десяти. Идет мощное развитие", - отметил премьер.

"Я убежден, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия стала одной из ведущих стран в производстве роботов", - подчеркнул Мишустин.

"Автоматизированные комплексы сейчас так же активно применяются не только в автопроме и металлообработке, где они стали привычными, но и в авиа-, в судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии, легкой промышленности, нефтегазовом секторе, логистических операциях", - добавил премьер.

Он привел в пример компанию "Яндекс", которая серьезно занимается робототехникой.