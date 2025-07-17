Разработчики ПО могут получить дополнительную господдержку при экспорте своих продуктов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU -Российские разработчики программного обеспечения могут получить дополнительные меры господдержки при экспорте своих продуктов. Проработка этого вопроса предусмотрена перечнем поручений, утвержденных президентом Владимиром Путиным после майской встречи с представителями деловых кругов.

До 1 сентября 2025 года правительство должно подготовить доклад о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения.

По данным Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт", в последние годы российские компании постепенно наращивают экспорт своих продуктов, и в 2024 году впервые за 3 года их продажи за рубежом показали положительную динамику, увеличившись на 6,6%.

"Экспорт (последние годы - ИФ) снижался на 20% в год. И в результате только в 2024 году впервые за 3 года мы получим объем экспорта, превышающий предыдущий год не очень намного - на 6,6%, но все равно мы научились работать с дружественными странами и начинаем компенсировать потери в странах недружественных", - говорил в марте президент "Руссофта" Валентин Макаров.

При этом он отметил, что с учетом того, что Россия представляет собой 1% мирового IT-рынка, "сложно рассчитывать на лидерские позиции на мировом рынке". Российским разработчикам необходима господдержка в продвижении на глобальные рынки, но ее пока недостаточно.

Согласно исследованию "Руссофт", экспортные доходы российских разработчиков ПО к концу 2024 года увеличились на 11%, достигнув 524 млрд рублей. Перспективы IT-экспорта сегодня определяются стратегией на сохранение и приумножение технологий и кадров внутри страны, обеспечение устойчивости и надежности отечественного IT-кластера.

По данным "Руссофта", доля дружественных стран в экспорте российского ПО выросла до 32%. Эксперты отмечают, что у России есть своя экспортная ниша и перспективы занять значимый сегмент рынка.

"Зарубежные заказчики сохраняют интерес и кредит доверия к российским разработкам и продуктам в сегментах, связанных с кибербезопасностью, цифровыми решениями в сферах госуправления, медицины, образования, финансов, энергетики и создания комфортной городской среды", - отмечал тогда же директор Центра глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

Он добавлял, что степень и сферы заинтересованности различаются по регионам мира. В Юго-Восточной Азии больше интересуются "умными городами" и электронным правительством, чем в странах Африки, которые находятся в начале пути цифровой трансформации. В свою очередь, в Алжире и Египте наблюдается серьезный спрос на промышленное ПО, тогда как в Индонезии востребованы продукты в банковской сфере.

Также у России есть преимущества в области информационной безопасности, что подтверждается высоким интересом к таким решениям на Ближнем Востоке.

Глущенко отмечал, что для более динамичного освоения новых экспортных направлений российским компаниям, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса, нужна внутренняя финансовая устойчивость, которая позволит инвестировать средства в освоение зарубежных рынков и адаптировать продукты под целевые запросы иностранных партнеров. Кроме того, вход отечественных компаний в экспортные проекты возможен через запуск совместных научных разработок.

Также доля российских компаний, ориентированных на экспорт ПО, заметно выросла благодаря мерам государственной поддержки - национальным проектам, цифровым стратегиям и инициативам профильных федеральных органов власти. Это обеспечивает развитие экспортного потенциала отечественных IT-компаний и позволяет им интегрироваться в международные цепочки поставок, расширять рынки сбыта и привлекать инвестиции. Важную роль здесь играют институты развития, которые предоставляют компаниям финансовые и нефинансовые инструменты для выхода на зарубежные рынки. К числу последних относят, в частности, службу "цифровых атташе".

Также государство прорабатывает новые меры поддержки. В частности, планируется запуск программы субсидирования затрат IT-компаний на локализацию программных продуктов на зарубежных рынках и финансирование части затрат на регистрацию интеллектуальной собственности за рубежом.