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Госдума приняла закон, устанавливающий критерии значимых разработчиков ПО

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий требования к значимым разработчикам ПО.

В соответствии с законопроектом № 555604-8, в закон о государственной информационной системе противодействия правонарушениям в сфере ИКТ добавлено определение значимого разработчика программного обеспечения.

Такой статус получит компания, если: она находится под контролем РФ, ее субъектов или граждан; если она заключила с правительством соглашение о разработке или модернизации ПО за счет собственных средств в целях импортозамещения в рамках особо значимых проектов.

Правительство сможет устанавливать дополнительные требования к таким разработчикам. Минцифры будет вести перечень значимых разработчиков.

Руководство Минцифры еще в 2023 году сообщало о подготовке новой формы поддержки для ИТ-компаний, которые получат статус системно значимых.

Речь идет о механизме "рынок в обмен на инвестиции", при котором разработчики развивают ПО под требования заказчиков за счет частных инвестиций, а государство обеспечивает спрос на этот продукт и преференции на госзакупках. Значимые IT-компании должны будут заключить с правительством соглашения о развитии своих продуктов, говорили в Минцифры.

Другие нормы закона

Принятый закон также предусматривает, что Минцифры будет формировать и вести специальный перечень программ и баз данных, разработанных российскими юрлицами для собственных нужд. В перечень по решению правительственной комиссии можно будет включать только те программы, на которые исключительные права на весь срок и на территории всего мира принадлежат: РФ, ее субъектам или муниципалитетам, российским некоммерческим организациям, не подконтрольным иностранцам, российским компаниям, находящимся под контролем РФ, ее субъектов, граждан или муниципалитетов (через владение более 50% голосующих акций), гражданам России. Кроме того, в перечень могут войти программы, если они или. сведения о них не составляют государственную тайну.

Если по закону (например, для госорганов или объектов критической информационной инфраструктуры) требуется использовать только те программы, которые включены в Единый реестр российского ПО, то теперь это требование считается выполненным, если используется программа, включенная в перечень ПО, разработанного для собственных нужд.

"Многие гиганты отечественного рынка давно отказались от зарубежных программных решений и разработали свои уникальные. Теперь они будут считаться отечественными не только де-факто, но и де-юре", - прокомментировал эту норму глава комитета Госдумы по IT Сергей Боярский.

Согласно закону, Минцифры также будет вести реестр доверенного российского ПО.

В него по решению правительственной комиссии должны включаться только те программы и базы данных, на которые исключительные права полностью принадлежат: государству, его субъектам или муниципалитетам, российским некоммерческим организациям, управляемым РФ или гражданами РФ без второго гражданства, и не подконтрольным иностранцам, российским компаниям, находящимся под контролем РФ а также граждан РФ без второго гражданства, или подконтрольным им лицам, гражданам РФ, не имеющим другого гражданства.

"Это высочайший уровень безопасности - в перечень войдут программные продукты с исключительно 100%-ным российским участием, которые соответствуют наиболее высоким требованиям безопасности", - объяснил Боярский.

Кроме того, правительство по представлению Минцифры определит НКО, осуществляющую функции оператора реестра российского ПО.

Такая НКО должна соответствовать в совокупности следующим требованиям: ее учредителем является РФ, от имени государства функции и полномочия учредителя некоммерческой организации осуществляет Минцифры.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Госдума Минцифры Правительство Сергей Боярский
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