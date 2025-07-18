Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в I пол. снизился на 0,5%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в I полугодии 2025 года остался практически на уровне того же периода прошлого года, символически снизившись на 0,5%, до 2 млн 733 тыс. 772 единиц, подсчитали в "Автостате".

За прошлый месяц вторичный легковой авторынок составил 467,4 тыс. автомобилей (-6,4% г/г и -4,8% м/м).

Лидерство в марочной структуре сохраняет Lada - в июне было перепродано 115,8 тыс. шт. Второе место занимает японская Toyota, показатель которой составил 46,8 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (27,2 тыс. и 26,1 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (20,6 тыс. шт.).

Как отмечают в "Автостате", все марки из топ-10 демонстрируют снижение как в помесячном, так и в годовом выражении. При этом в обоих случаях меньше других потеряла Honda (-1,2% и -2,3% соответственно). По отношению к маю сильнее всего "просела" Lada (-8,3%), а к июню 2024 года - Nissan (-13,5%).

Самой популярной моделью вторичного легкового рынка остается седан Lada 2107 - в июне было продано 10,9 тыс. "семерок". Далее следуют "корейцы" - Hyundai Solaris (9,2 тыс. шт.) и Kia Rio (9,1 тыс. шт.). На четвертую строчку рейтинга опустился хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (8,7 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка вошел и американский Ford Focus, июньский результат которого составил 8,3 тыс. единиц.

Все десять наиболее популярных моделей пробегового рынка также показывают отрицательную динамику как в помесячном, так и в годовом выражении. В "Автостате" уточняют, что самое небольшое помесячное снижение зафиксировано у Toyota Corolla (-0,8%), наиболее заметное - у Lada 4x4 (-10,7%). Год к году меньше всех "просели" продажи Lada 2107 (-2,7%), больше всех - Kia Rio (-13,2%).