Поиск

"АвтоВАЗ" снизил планы производства Lada в этом году до уровня "более 300 тыс. шт. плюс-минус 10%"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Объем производства автомобилей Lada в РФ в 2025 году составит более 300 тыс. единиц с учетом выпуска Lada Iskra на петербургском автозаводе. Об этом сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Экономика"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгодаЧитать подробнее

На ПМЭФ-2025 Соколов говорил, что компания ожидает снижения продаж Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на этот год, который в октябре-ноябре 2024 года утверждался в параметрах 500 тыс. машин.

"С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тыс. автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал "раскачиваться", поэтому плюс-минус 10% (от 300 тыс. шт. - ИФ), я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно - сбалансировать с продажами", - сказал Соколов журналистам.

По данным "Автостата", продажи легковых Lada в РФ за 8 месяцев 2025 года снизились на 24,9%, до 211,3 тыс. шт.

На вопрос о том, принято ли окончательное решение о переходе "АвтоВАЗа" на режим неполной четырехдневной рабочей с 29 сентября, глава Соколов ответил: "Мы в соответствии с законодательством уведомили наших коллег, что такие решения могут быть приняты. Еще есть время, но тем не менее мы готовимся к этому, потому что рынок пока не проявляет достаточной активности, а значит, гнать машины на склад, собирая их и потом теряя их потребительскую стоимость, да и не только потребительскую, точно никакой экономической целесообразности нет".

Как сообщал профсоюз "АвтоВАЗа", режим сокращенной четырехдневной рабочей недели на предприятиях компании может продлиться до 6 месяцев, с опцией отмены до истечения этого срока при улучшении ситуации на авторынке.

АвтоВАЗ Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Силуанов пообещал, что бюджет 2026-2028 будет способствовать смягчению ДКП

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });