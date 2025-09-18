"АвтоВАЗ" снизил планы производства Lada в этом году до уровня "более 300 тыс. шт. плюс-минус 10%"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Объем производства автомобилей Lada в РФ в 2025 году составит более 300 тыс. единиц с учетом выпуска Lada Iskra на петербургском автозаводе. Об этом сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

На ПМЭФ-2025 Соколов говорил, что компания ожидает снижения продаж Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на этот год, который в октябре-ноябре 2024 года утверждался в параметрах 500 тыс. машин.

"С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тыс. автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал "раскачиваться", поэтому плюс-минус 10% (от 300 тыс. шт. - ИФ), я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно - сбалансировать с продажами", - сказал Соколов журналистам.

По данным "Автостата", продажи легковых Lada в РФ за 8 месяцев 2025 года снизились на 24,9%, до 211,3 тыс. шт.

На вопрос о том, принято ли окончательное решение о переходе "АвтоВАЗа" на режим неполной четырехдневной рабочей с 29 сентября, глава Соколов ответил: "Мы в соответствии с законодательством уведомили наших коллег, что такие решения могут быть приняты. Еще есть время, но тем не менее мы готовимся к этому, потому что рынок пока не проявляет достаточной активности, а значит, гнать машины на склад, собирая их и потом теряя их потребительскую стоимость, да и не только потребительскую, точно никакой экономической целесообразности нет".

Как сообщал профсоюз "АвтоВАЗа", режим сокращенной четырехдневной рабочей недели на предприятиях компании может продлиться до 6 месяцев, с опцией отмены до истечения этого срока при улучшении ситуации на авторынке.