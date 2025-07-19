Военные РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью поразили предприятия на Украине по выпуску составных частей ракет и ударных беспилотников.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Как отметили в ведомстве, "все назначенные объекты поражены".

В Минобороны также сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому и авиаремонтному предприятию Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в его сообщении.

Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских сил в 132-х районах, заявили в Минобороны РФ.