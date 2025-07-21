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Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по военным объектам на Украине

По данным ведомства, в ходе удара применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре аэродромов противника, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении Минобороны.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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