В результате ДТП автомобиля с детьми в Дагестане есть пострадавшие

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль УАЗ, перевозивший несовершеннолетних, перевернулся в селе Салта Гунибского района Дагестана, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры в субботу.

"По предварительным данным, 19 июля, примерно в 16 часов, в селе Салта Гунибского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "УАЗ-3303". В результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что вблизи села Салта Гунибского района перевернулся пассажирский автобус, предположительно с детьми.

В прокуратуре отметили, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.

Проверку по факту ДТП с детьми организовало также следственное управление СКР по Дагестану, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее о происшествии в Гунибском районе Дагестана "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах.