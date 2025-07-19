В перевернувшемся в Дагестане автомобиле находилось около 20 детей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Около двадцати детей находилось в грузовом автомобиле УАЗ, который перевернулся вблизи села Салта Гунибского района Дагестана, серьезно пострадали двое подростков, сообщает пресс-служба МВД по республике в субботу.

"По предварительной информации, 19 июля недалеко от села Салта Гунибского района республики 40-летний водитель автомобиля УАЗ при спуске не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Детей в машине было 20, в возрасте от 7 до 15 лет. Точное число детей устанавливается (...) Двое подростков получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть детей отделалась легкими ушибами и ссадинами, которых сельчане стали развозить по ближайшим медучреждениям.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава Дагестана уточнили, что в результате ДТП в Гунибском районе, по предварительным данным, пострадал 21 человек, из них 18 детей.

"Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они госпитализированы в Гунибскую Центральную районную больницу. Организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в субботу около 16:00 в селе Салта Гунибского района Дагестана произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль УАЗ с детьми.

По данным прокуратуры республики, при ДТП пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры, которым оказывается медицинская помощь.

Проверку по факту ДТП с участием детей проводят прокуратура Дагестана и следственное управление СКР по республике.