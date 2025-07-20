Два человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета в Республике Алтай

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акваторию озера Телецкое в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня в ночное время в ходе выполнения частного полета воздушное судно (Robinson) совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе Республики Алтай", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на борту находились два человека, которые доставлены в медицинское учреждение.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.