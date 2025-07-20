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Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 июля

Предложение Украины о третьем раунде переговоров с РФ, атака дронов на Москву, жесткая посадка вертолета на Алтае

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Источник в российской переговорной группе подтвердил, что Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Ранее о том, что от Киева поступило такое предложение, сообщили СМИ со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации не менее 15 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы. На фоне ночной атаки в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский", "Внуково" вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Всего над регионами РФ были уничтожены 93 дрона ВСУ.

- Дональд Трамп призвал лидера республиканского большинства в Cенате США Джона Тьюна отменить августовские каникулы, чтобы утвердить кандидатуры на административные посты.

- 75 пассажирских поездов отстали от расписания после приостановки движения на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА.

- Вертолет Robinson, выполнявший частный полет, совершил жесткую посадку в акваторию озера Телецкое в Горном Алтае. На борту находились два человека, их доставили в больницу.

- Украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился нокаутом в пятом раунде.

- Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в первом туре чемпионата России.

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