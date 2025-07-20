Мужчина ранен при атаке FPV-дрона в Курской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении мужчины при атаке украинского дрона в Рыльском районе.

"По предварительной информации, вчера вечером вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Ломакино Рыльского района. В результате удара ранен 30-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, осколочное ранение правой голени", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Пострадавший находится в Курской областной больнице.