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Два человека ранены при атаке дронов в Белгородской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник утром.

"В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Тогобиевка Валуйского округа ранена женщина. "Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи", - добавил он.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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