Минобороны РФ заявило, что под российский контроль перешло село Белая Гора в ДНР

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Белая Гора в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, за сутки "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки И Константиновки в ДНР.

"Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств", - сообщили в министерстве.