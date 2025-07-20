Минобороны РФ заявило об ударе по объекту топливной инфраструктуры Украины

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российскими военными нанесен удар по топливному объекту, который использовался украинской армией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов", - сказано в его сообщении.

По данным Минобороны, в течение суток ударам подверглись позиции вооруженных сил Украины в 148 районах.